India, a Mumbai celebrato il Made in Italy tra moda e design

Il Consolato Generale d’Italia a Mumbai ha celebrato l’eccellenza del Made in Italy nei settori della moda e del design con un evento ospitato nella sede di Poltrona Frau, nel cuore del distretto culturale della capitale finanziaria indiana. L’iniziativa ha visto la presentazione della collezione, “Gate to India” del designer Elio Ferraro, frutto della collaborazione dello stilista con il partner indiano Kaysons. Ispirata al patrimonio artigianale indiano, la collezione è l’incontro del talento sartoriale italiano con l’esperienza di intere generazioni di artigiani, maestri nella lavorazione dei tessuti. “Questo evento incarna l’essenza stessa della nostra missione diplomatica: costruire ponti che favoriscono una visione condivisa e un comune sentire in ogni ambito della collaborazione bilaterale” ha dichiarato il Console Generale d’Italia a Mumbai, Walter Ferrara. “Quando lo spirito siciliano di Elio Ferraro dialoga con i maestri tessitori indiani vediamo più di una collezione, assistiamo al futuro delle relazioni indo-italiane”, ha proseguito il Console. “Un futuro costruito sul rispetto reciproco, sulla curiosità e sull’inequivocabile verità che le nostre mani, quando lavorano assieme, possono creare una bellezza che parla un linguaggio universale. In questo contesto”, ha aggiunto Ferrara, “l’eccellenza italiana – radicata nella storia ma proiettata verso il futuro – ha trovato una naturale sintonia con Mumbai, città caratterizzata da una straordinaria energia creativa e da un profondo rispetto per il sapere artigianale. Un’ulteriore conferma del ruolo della creatività come strumento che costruisce relazioni durature, basate su apertura, curiosità e rispetto reciproco” ha concluso il Console.