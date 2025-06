India, aereo per Londra con 242 a bordo si schianta subito dopo il decollo: ci sarebbe un solo superstite

Un Boeing 787 dell’Air India diretto all’aeroporto londinese di Gatwick con 242 persone a bordo si è schiantato stamane, poco dopo il decollo, su un ostello per studenti in un un sobborgo di Ahmedabad. Ci sarebbe un solo superstite, il passeggero che occupava il posto 11A: un uomo di 40 anni di nome Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana, che viaggiava insieme al fratello Ajay, di 45. “Trenta secondi dopo il decollo, c’e’ stato un forte rumore e poi l’aereo si e’ schiantato. E’ successo tutto cosi’ in fretta”, ha raccontato al quotidiano “Hindustan Times” il superstite, che ha riportato “lesioni da impatto” al petto, agli occhi e ai piedi.

Il volo AI 171 è precipitato un minuto circa dopo il decollo, avvenuto alle 13:38 ora locale. La torre di controllo ha ricevuto un mayday e poi più nulla. Un video amatoriale mostra l’aereo con i carrelli abbassati che sembra tentare un atterraggio e scompare tra le case a poco più di un chilometro dalla fine della pista. Subito dopo si vede una palla di fuoco.

Nella lista dei passeggeri ci sono 169 indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che non ci sono italiani coinvolti. I premier di India e Regno Unito, Narendra Modi e Keir Starmer hanno espresso il proprio cordoglio per l’incidente. Modi, che ha definito «straziante» la tragedia, è originario del Gujarat, lo Stato nell’ovest dell’India dove è avvenuto lo schianto. Il Regno Unito ospita una numerosa comunità Gujarati, tradizionalmente una delle comunità più dinamiche e imprenditoriali dell’India