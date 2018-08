India, anche l’Italia a New Delhi per il Technology Summit

L’Italia partecipa in qualità di Paese partner all’edizione 2018 del Technology Summit che si terrà a New Delhi il 29 e il 30 ottobre. L’iniziativa si focalizza sui seguenti settori: tecnologie ambientali (in particolare purificazione, riciclaggio, storage e monitoraggio della domanda), energia (reti intelligenti, tecnologie di produzione non inquinanti, sistemi di accumulo), tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in particolare AI, cloud computing, produzione di hardware) aerospaziale, medicale (telemedicina, automazione nell’industria farmaceutica, ricerca e sviluppo della genomica, robotica chirurgica). Un approfondimento sarà altresì dedicato al tema del cultural heritage e dell’alta formazione. Le aziende interessate a partecipare possono dare conferma della loro adesione entro e non oltre venerdì 7 settembre.