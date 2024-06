India, cerimonia di commiato per l’ambasciatore italiano

L’Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry IICCI e lo studio legale Titus & Co. hanno organizzato una grande festa di commiato per l’ambasciatore d’Italia, Vincenzo de Luca, che alla metà di giugno concluderà il suo incarico in India. L’evento, tenutosi nella sala eventi Kamal Mahal a New Delhi, sottolinea l’IICCI, è stato “un sentito tributo al mandato dell’ambasciatore e al suo significativo contributo al rafforzamento delle relazioni indo-italiane”.

La manifestazione è stata “uno splendido mix di scambio culturale, bei ricordi ed espressioni di gratitudine” con “illustri ospiti di vari settori, tra cui funzionari governativi, leader commerciali, membri dell’IICCI e della comunità indo-italiana”.

Come ha sottolineato l’IICCI, il mandato dell’amb. de Luca “è stato segnato da un approfondimento dei legami bilaterali e da numerose iniziative di successo che favoriscono collaborazioni economiche, culturali ed educative tra Italia e India. Gli sforzi dell’ambasciatore, hanno aperto la strada a un partenariato prospero e strategico tra Italia e India. Ringraziamo di cuore l’Ambasciatore per il suo esemplare servizio e gli auguriamo il meglio per i suoi sforzi futuri. L’eredità che si lascia alle spalle ispirerà senza dubbio una continua collaborazione e amicizia tra le nostre due grandi nazioni”, ha concluso l’IICCI.