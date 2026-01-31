India, il Console d’Italia a Mumbai Walter Ferrara alla India Energy Week

Il Console Generale d’Italia a Mumbai Walter Ferrara ha preso parte alla India Energy Week 2026 che si è tenuta a Goa dal 27 al 30 gennaio. L’evento è stato un incontro globale che ha offerto l’occasione per esaminare le opportunità strategiche del settore e rispondere alle pressanti sfide dell’energia sotto molteplici prospettive. Il programma ha visto sessioni plenarie, tavole rotonde, incontri business ad alto livello, e discussioni tecniche, con un focus sugli aspetti economici, tecnologici, normativi ed ambientali della transizione energetica. La Energy Week ha offerto al nostro paese una significativa opportunità per mettere in mostra la competenza e l’eccellenza nazionale non solo nei settori dell’energia e delle tecnologie verdi, e, più in generale, in quelli dell’ingegneria avanzata, infrastrutture, e dei servizi tecnologici di alto livello. Le aziende italiane, Boldrocchi, Franchini Acciai S.p.a., Maire, Maus Italia, Pressbolt, Rina, Seko e Uniconfort hanno partecipato attivamente evidenziando il contributo del nostro paese allo sviluppo e alla modernizzazione dell’energia e delle infrastrutture industriali.