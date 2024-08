India, il nuovo ambasciatore d’Italia si presenta

Nell’assumere la nuova sede diplomatica, l’amb. Bartoli ha detto: ”Italia e India sono civiltà millenarie proiettate nel futuro. Due democrazie. Due penisole nell’Indo-Mediterraneo. Piattaforme naturali per condividere merci, cultura e innovazione. Lavorerò al servizio della partnership strategica. Con al centro: pace, crescita, scienza e tecnologia, transizione energetica e digitale, mobilità e sicurezza”.

Bartoli, nato a Roma il 26 maggio 1966, si laurea in Economia alla Luiss di Roma nel 1988. Vince un concorso per la Scuola di giornalismo Rizzoli-Corriere della Sera. Ottiene un master in Relazioni internazionali e sicurezza a Science Po Toulouse con una tesi sulla guerra asimmetrica.

Lavora in Alitalia con McKinsey per il ridisegno della struttura della compagnia e poi come assistente del direttore marketing.

Dal 1991 al 1997 è giornalista professionista. Cronista parlamentare, scrive di politica ed economia.

A fine 1997 è nominato Volontario nella carriera diplomatica.

Alla Farnesina presta servizio alla Direzione Generale del Personale e dell’Amministrazione (si occupa di funzionari internazionali e pubblica il libro “Carriere Internazionali” per il Sole 24 Ore) e alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato agli Esteri (con deleghe su ONU, Medio Oriente, Asia). Dal 2000 al 2004 guida il Consolato di prima classe a Tolosa (un quarto del territorio francese).

Dal 2004 al 2008 presta servizio all’Ambasciata d’Italia a Pechino, dove dirige l’Istituto di Cultura, coordina l’Anno dell’Italia nel 2006, per poi ricoprire le funzioni di Consigliere Politico fino alla conclusione dei Giochi olimpici.

Nel 2008 rientra a Roma, al Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri, nell’Ufficio Rapporti con il Parlamento.

Da settembre 2011 è distaccato per un anno al Dipartimento di Stato americano, curando i dossier economici della regione Medio Oriente e Nord Africa. Rientrato nella nostra Ambasciata a Washington DC come Consigliere, coordina nel 2013 l’Anno dell’Italia negli Stati Uniti (300 eventi in 60 città), guida l’Istituto di Cultura di Washington, dirige gli Uffici Stampa e Diplomazia Pubblica e il settore Affari culturali.

Nel 2015 è nominato Ambasciatore d’Italia a Tbilisi (dove accoglie la prima visita del Presidente della Repubblica italiana in Georgia).

Nel 2019 torna alla Farnesina all’Ufficio Rapporti con il Parlamento, di cui diviene Capo a inizio 2020. Nel 2024 è nominato Ambasciatore d’Italia in India e Nepal. Con la moglie Ester ha cinque figlie. Nel 2007 è nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.