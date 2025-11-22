India, le sonorità fusion del duo D’Alessandro-Denitto a Calcutta

Si è concluso il tour a Kolkata dei due musicisti italiani, l’organettista Alessandro D’Alessandro e il sassofonista Gianni Denitto, invitati nella capitale bengalese dal Consolato d’Italia. Oltre ad esibirsi in quattro concerti, al Jazz Club Skinny Mo’s, alla Calcutta School of Music, al Dalhousie Institute, e nel giardino del Consolato, in occasione della Festa Italiana, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Indo-Italiana, D’Alessandro e Denitto sono stati protagonisti di masterclass, alla scuola La Martinière for Boys e alla Scuola Armena, dove hanno conquistato l’interesse degli studenti con le loro sonorità che fondono jazz, world music, tradizioni popolari, musica classica. Alessandro D’Alessandro è uno dei più talentuosi organettisti italiani ed europei particolarmente apprezzato per la tecnica, la versatilità e la ricerca timbrica, che gli hanno permesso di portare uno strumento tipico della tradizione popolare a dialogare con i più svariati ambienti musicali. Sperimentatore di suoni, è stato pioniere nell’utilizzo dell’elettronica applicata al suo strumento e ha creato un originale sistema di percussione dell’organetto. Il suo ultimo progetto discografico solista “Canzoni – per organetto preparato & elettronica”, (Squilibri, 2021), è stato eletto miglior album di world music italiana. Gianni Denitto è un sassofonista eclettico, nato nella musica classica e cresciuto nel jazz, che ha sviluppato un linguaggio personale nella sintesi tra suono acustico, ricerca timbrica e incontro tra culture. Considerato da GQ tra i “10 jazzisti italiani del futuro”, ha costruito un percorso internazionale che lo ha portato ad esibirsi in oltre trenta Paesi, suonando e tenendo masterclass in istituzioni come il Kathmandu Jazz Conservatory, la Beijing Contemporary Music Academy, il Global Music Institute di Delhi, l’Università di KwaZulu-Natal a Durban, la Tafe di Perth, e a collaborare con orchestre, ensemble jazz e artisti di diverse tradizioni. “Siamo entusiasti di avere ospitato questi musicisti che hanno arricchito con una colonna sonora unica le nostre diverse iniziative in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo”, ha commentato il Vice Console Daniele Panfilo.