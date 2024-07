India, nozze di massa per festeggiare il figlio del magnate Ambani

Cerimonia sontuosa per 52 coppie in vista del matrimonio il 12 luglio

Roma, 2 lug. (askanews) – L’uomo più ricco dell’Asia, il magnate indiano miliardario Mukesh Ambani, ha dato il via al sontuoso finale delle celebrazioni in vista del matrimonio del figlio minore Anant e della fidanzata Radhika Merchant.I due futuri sposi, entrambi 29enni, diranno sì il 12 luglio con una cerimonia indù di tre giorni nella capitale finanziaria indiana Mumbai.Il clou delle celebrazioni prenuziali si è raggiunto con le nozze di massa per 52 coppie “svantaggiate” con circa 800 ospiti; le spose in rosso e gli uomini in bianco e oro, protagonista della cerimonia la moglie di Ambani, Nita, che ha benedetto le coppie e gli ha fatto regali.Le feste pre-matrimoniali hanno già incluso serate di gala di più giorni, una crociera europea per 1.200 ospiti, un tempio indù appositamente costruito per gli sposi e l’intrattenimento di artisti del calibro di Rihanna e dei Backstreet Boys.Ambani, 67 anni, è presidente di Reliance Industries, la più grande azienda indiana per capitalizzazione di mercato. “A partire da questa funzione, la famiglia si è impegnata a continuare a sostenere altre centinaia di matrimoni di questo tipo in tutto il Paese”, ha dichiarato la sua azienda in un comunicato.Il miliardario non è nuovo all’organizzazione di matrimoni costosi. Nel 2018 ne ha organizzato uno incredibile, anche nei costi, per la figlia, a cui si è esibita anche Beyonce.