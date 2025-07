India, Roadshow Aerospazio 2025: Ice organizza con Asi la collettiva delle aziende italiane

L’Agenzia Ice organizza, in collaborazione con Asi, la partecipazione collettiva delle aziende italiane del settore dell’aerospazio in occasione di “Roadshow aerospazio” in programma dal 22 al 26 settembre con tappe in: Hyderabad, Bangalore e Nuova Delhi. Ogni tappa prevede un’esperienza di immersione in collaborazione con InSpace (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) e agenzie governative a livello statale per dare uno spaccato dell’ecosistema industriale indiano nei vari territori; visite aziendali presso le sedi degli operatori nell’ecosistema locale; eventi di networking; facilitazione di incontri B2B organici con potenziali partner. La Space Economy in India vale circa 8 miliardi di dollari e secondo le previsioni di In-Space l’economia spaziale indiana ha il potenziale per raggiungere 44 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni.