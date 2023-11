India, sono stati salvati i 41 lavoratori intrappolati nel tunnel

Dopo 17 giorni sottoterra

Roma, 28 nov. (askanews) – Dopo 17 giorni sono stati tratti in salvo tutti i 41 lavoratori indiani intrappolati nel tunnel Silkyara-Barkot nelle montagne dell’Himalaya dopo che una parte della struttura in costruzione era crollata.Sono stati estratti attraverso 57 metri di tubo d’acciaio su barelle appositamente carrellate. Un’operazione di soccorso durata oltre 400 ore, con molteplici ostacoli, ritardi e false promesse di salvataggio per gli operai a cui per giorni sono stati fatti arrivare ossigeno, cibo, acqua e medicinali attraverso un piccolo tubo. Una corsa contro il tempo culminata con la perforazione manuale degli ultimi 12 metri di macerie per raggiungere gli uomini che ha consentito di estrarli vivi.Nelle immagini le ambulanze fuori dal tunnel pronte per soccorrere i 41.