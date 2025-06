Indian Napoli, l’hard boiled partenopeo di Al Gallo

di Fiorella Franchini

Napoli est. Un metronotte si schianta con l’auto di servizio in un campetto da calcio. Un tragico incidente o una morte sospetta? L’ispettore Romano e il suo vice Ajello danno avvio alle indagini. Due poliziotti, caratteri opposti, entrambi con problemi personali e una sola missione: scoprire la verità.

A metà strada tra il poliziesco classico e l’hard boiled americano, Indian Napoli, l’ultimo romanzo di al Gallo, edito da Mursia, fonde con abilità le caratteristiche dei due generi, dando vita a una trama per nulla scontata. Romano e Ajello hanno entrambi un temperamento spigoloso, forgiato da esperienze che li hanno resi solitari, diffidenti, disillusi. Romano ha una moglie e una figlia ma porta con sé un peso invisibile; Ajello è figlio del quartiere che conosce fino all’ultimo centimetro.

Lo scenario è lo stesso delle metropoli d’oltre oceano: la periferia, i bassifondi dove le bande della malavita organizzata sono in lotta con le forze dell’ordine, i locali malfamati, i caseggiati anonimi. La zona industriale di Napoli rappresenta una delle aree più problematiche del capoluogo campano, teatro di una complessa rete di fragilità sociali, economiche e ambientali. Il quartiere Moro è il territorio del clan Gentile. In realtà, l’intera città è spartita tra almeno settanta gruppi criminali, clan, cartelli e sodalizi camorristici, secondo gli ultimi rapporti dell’Antimafia. E ‘nelle strade, nelle piazze dello spaccio, nei covi dei boss che si giocano delicati equilibri di potere.

All’autore bastano pochi tratti incisivi per delineare una Napoli che è metaforicamente “palude”: un terreno ostile e insidioso, in cui si affonda nel fango della corruzione e dell’illegalità. Come da tradizione hard boiled, il contesto sociale diventa co-protagonista: uno spazio di confine dove la distinzione tra buoni e cattivi sfuma e spesso si è costretti ad agire al di fuori delle regole. Tuttavia, Romano e Ajello non rinunciano alla razionalità né alla pratica deduttiva e l’autore accompagna la trama con una sottile indagine introspettiva. Più che anti eroi, i due poliziotti sono uomini immersi in un ambiente problematico, costretti ogni giorno a confrontarsi con le sue contraddizioni e con l’eterna lotta tra giusto e sbagliato.

Al Gallo non rinuncia ad un estremo realismo nel trattare i temi sociali, le ricerche investigative o i rapporti interpersonali. Violenza, sparatorie, sesso e inseguimenti rendono la narrazione adrenalinica e al tempo stesso amara.

Eppure non mancano simboli di resistenza e di speranza. Padre Giò, il prete del quartiere, rappresenta una delle tante realtà associative, tra cooperative, fondazioni e organizzazioni che, in queste aree difficili, lottano contro la dispersione scolastica, promuovono l’inclusione sociale e incoraggiano forme di cittadinanza attiva.

Ritmi incalzanti, colpi di scena, ostacoli apparentemente insormontabili, complotti, misteri e falsi indizi, costruiscono una tensione in costante ascesa. L’autore riesce con naturalezza a mantenere vivo l’interesse del lettore fino all’ultima pagina.

In più occasioni, Al Gallo ha ammesso di essersi ispirato a fatti realmente accaduti, rielaborandoli con una scrittura che strizza l’occhio alla sceneggiatura televisiva. Ne deriva uno stile asciutto, lineare e sintetico, vicino a quello degli autori americani di inizio Novecento o alle atmosfere pulp.

La struttura narrativa, semplice e fluida, consente di seguire anche le vicende più intricate. Il lettore viene depistato con maestria, così che non possa trovare la soluzione, se non a lettura completata.

Come spesso accade nell’ hard boiled, i criminali non vengono puniti in modo tradizionale, ma attraverso soluzioni alternative, in un finale tutt’altro che prevedibile. Indian Napoli è un romanzo profondamente umano, dove convivono il bianco, il nero e tutte le sfumature del grigio.

Non a caso, il critico Piero Dorfles sostiene che il genere giallo “lungi dal farci evadere, ci costringe a guardare in faccia la realtà molto più di quanto non possa fare la pedissequa descrizione delle ansie interiori della contemporaneità”. Più che recuperare l’ordine che il crimine ha rotto, l’indagine dell’Ispettore Romano e del suo vice Ajello costringono a scavare nelle incoerenze dell’uomo, riportano “alla necessità ultima del vivere: indagare su noi stessi, per conoscerci meglio”.