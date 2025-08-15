Indonesia, Saipem: primo taglio lamiera per il progetto Tangguh UCC nel cantiere di Karimun

Si è svolta presso il cantiere di fabbricazione di Saipem a Karimun, la cerimonia del primo taglio lamiera che segna l’avvio ufficiale delle attività di costruzione per il progetto Tangguh UCC, assegnato da bp Indonesia.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del cliente, enti governativi locali e nazionali, e membri del management di Saipem, riuniti per celebrare questo importante traguardo.

Il progetto Tangguh UCC, situato nella provincia di Papua Barat, in Indonesia, è un progetto strategico nazionale che include lo sviluppo del giacimento di gas di Ubadari, l’aumento dell’acquisizione di gas tramite la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) e la compressione onshore. Si prevede che permetta di sbloccare circa 3 trilioni di piedi cubi di risorse aggiuntive di gas naturale dal giacimento offshore di Ubadari.

Le attività di Saipem comprendono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, l’installazione e la messa in servizio di due piattaforme di testate di pozzo, una piattaforma di reiniezione di CO2 e circa 90 km di tubazioni, cavi e collegamenti alle strutture esistenti in campo.

Il cantiere di Karimun, riconosciuto come il centro strategico di fabbricazione di Saipem nel sud-est asiatico, è il più grande al mondo per Saipem e uno dei più grandi della regione, con oltre 5.000 dipendenti e un’area di circa 1,4 milioni di metri quadrati, comprendente la base marina e i pontili. Questo progetto conferma la capacità del cantiere di Karimun di produrre moduli EPC complessi e di alta qualità. La struttura è impegnata a mantenere i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni durante tutta la fase di esecuzione, consolidando ulteriormente la propria reputazione nel settore.