Industria, 112 miliardi di investimenti con il programma Transizione 4.0

Il programma Transizione 4.0 porterà a quota 112 miliardi di euro il totale di investimenti e consumo di macchinari da parte delle aziende manifatturiere italiane al termine del periodo 2020-2023. Si tratta di una media di spesa pari a 28 miliardi l’anno, più alta del 14,3 per cento rispetto al triennio 2017-2019, quando la media del consumo annuo di macchinari per il settore manifatturiero è pari a 24,5 miliardi. Nel periodo 2008-2015, la media è pari a 17 miliardi l’anno. E’ quanto emerge da un documento di Unimpresa, secondo il quale l’incremento del consumo genera crescita per i produttori italiani di beni strumentali, a cui si sono rivolti due terzi degli acquisti, creando un circolo virtuoso straordinario per tutta la filiera di macchine industriali nuove.