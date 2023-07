Industria 4.0, nuova call Bi-Rex: budget di 9,3 milioni per le aziende italiane

Dopo i bandi del triennio 2019-2022, Bi-Rex ha pubblicato il nuovo invito a presentare proposte che mette a disposizione delle aziende italiane 9.3 milioni di euro per realizzare progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, in 8 aree tematiche Industria 4.0: Big Data, Smart Products, ICT per macchine e linee di produzione, Sistemi avanzati di gestione dei processi e produzione, Security & Blockchain, Additive & Advanced Manufacturing, Robotica collaborativa, warehousing and AGV, Sostenibilità e Responsabilità sociale. Ogni progetto potrà avere una durata massima di 18 mesi e ricevere un cofinanziamento fino a 400.000 €. La documentazione completa è scaricabile qui.

Si può presentare domanda dal 12 luglio alle ore 14 del 30 agosto 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma on-line PICA.