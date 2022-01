Industria 4.0, Vito Grassi: Giovani e formazione per vincere le nuove sfide del mercato

“E’ necessaria una formazione calibrata sulle esigenze delle imprese, per affrontare le nuove sfide di un mercato del lavoro sempre più digitalizzato”. Ad affermarlo è Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria, nel corso dell’ultima puntata del talk “La Riflessione” in onda su Tele A. “La discrepanza tra formazione e bisogni reali delle imprese è alla base di un autentico paradosso del mercato del lavoro: da una parte ci sono le aziende che cercano profili con skills tecnologiche e non li trovano facilmente, mentre dall’altra ci sono giovani che non trovano lavoro e non sono inseriti nei giusti percorsi di formazione. La risposta è in un partenariato in cui intervengano pubblico e privato – dice Grassi -. In Regione Campania stiamo già avanti con il numero di ITS, le Academy e i corsi di alta formazione. Dobbiamo proseguire su questa strada per fare in modo che domanda e offerta di lavoro si incontrino”.

Tra le leve di ripartenza per il post Covid, sostenuta dai Fondi del Next Generation Eu, spicca la digitalizzazione, “che dovrà essere condotta proprio dai giovani talenti – ricorda Grassi -. Per raggiungere gli obiettivi della trasformazione digitale sarà, quindi, necessario puntare sulle nuove generazioni, formarle adeguatamente e dare loro gli strumenti migliori per affrontare questa sfida. Spesso, però, le competenze che le ragazze e i ragazzi maturano nei percorsi di educazione formale non sono quelle necessarie ad accompagnare efficacemente le imprese nel percorso di trasformazione digitale”.

È un tema, quello della difficoltà di reperire competenze, che coinvolge le Università, le quali, però, hanno cicli lunghi di sviluppo. C’è, quindi, bisogno di attivare degli acceleratori che possono essere realizzati dalle Università in combinazione con le aziende.

“E’ esattamente quello che ha fatto la Federico II con le tante Academy attivate sul territorio grazie al supporto di tante realtà del settore privato che mettono gratuitamente a disposizione dei giovani gli strumenti per accrescere le loro capacità e competenze per una migliore integrazione nel tessuto produttivo – conclude Grassi -. Tutti i giorni parliamo di come rilanciare il Paese, di come porre al centro del futuro dell’Italia le nuove generazioni: ebbene il nostro dovere è cambiare questa situazione, in un mondo che sappiamo essere sempre più connesso”.