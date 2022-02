Industria, a dicembre la produzione perde il 2%

Il fatturato dell’industria italiana a dicembre, al netto dei fattori stagionali, registra un decremento del 2,1 per cento rispetto a novembre (quando c’era stato un aumento del 2,4 per cento). Il calo è determinato da una contrazione più ampia del mercato interno (meno 3,1 per cento) rispetto a quello estero (meno 0,2 per cento). Nel quarto trimestre l’indice complessivo cresce del 3,9 per cento rispetto al trimestre precedente (più 4,3 per cento sul mercato interno e più 3,4 su quello estero).

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a dicembre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano una diminuzione congiunturale per tutti i principali settori: beni strumentali (meno 3,5 per cento), energia (meno 2,7), beni di consumo (meno 2,2) e beni intermedi (meno 1). Il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 14,3 per cento. I dati sono elaborati e pubblicati dall’Istat.