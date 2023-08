Industria, al via l’operazione verità del Governo sulle vertenze in corso

Sui tavoli di crisi industriale arriva “l’operazione verità” del ministero delle Imprese e del Made in Italy: sono 34 le vertenze di portata nazionale sotto la lente di ingradimento del dicastero di via Molise per le quali si cerca una soluzione industriale e di salvaguardia occupazionale e 23 quelli di monitoraggio post piani di rilancio. A presentare il dato, in un bilancio dell’attività prima della pausa estiva lo stesso ministro Adolfo Urso che riepiloga tutti gli interventi messi in campo fin qui. “Passiamo da un ministero delle crisi industriali ad un ministero delle opportunità per le imprese”. Urso intende inoltre, come lui stesso dice, “improntare a criter di trasparenza, efficienza ed efficacia i percorsi di reindustrializzazione, dal giro di vite ai compensi previsti per i commissari straordinari e gli amministratori giudiziari al taglio della durata dei loro mandati e della possibilità di cumulo degli incarichi”.