Industria, critiche al piano europeo di sovvenzioni per i produttori di microchip

Critiche al piano Ue di espansione dell’industria dei microchip in Europa arrivano dall’amministratore delegato dell’azienda tedesca di semiconduttori Rutronik, Thomas Rudel, secondo il quale le sovvenzioni andranno a vantaggio delle società straniere. Lo riporta la Dpa. Rudel ha aggiunto, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa, che non vale la pena creare nuove società. ”Per farlo bene, bisognerebbe investire tra gli 8 e i 10 miliardi di euro”, spiega l’a.d. secondo il quale vi è difficoltà a reperire macchinari e ingegneri specializzati. Inoltre, prosegue, ”non ci sono ancora i brevetti. E senza brevetti non si può vendere niente”.