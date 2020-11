Industria dello spettacolo, l’agente dei vip Beppe Pettinato: Lavorare a casa? Una scelta vincente fatta dieci anni fa

di Maridì Vicedomini

Beppe Pettinato, manager dello spettacolo e agente dei vip, ha sicuramente anticipato i tempi, come precursore dello smart working e non solo. “Dieci anni fa – racconta – ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale; chiamai la mia attività Sparkling Partner e nel nome c’era la volontà di quello che avevo in testa. Un nuovo modo di intendere il lavoro, di stringere alleanze, di fare squadra. Ho anticipato di molto quello che oggi chiamano smart working”.

“Ormai in tanti lo hanno scoperto e non vogliono più lasciarlo, un lavoratore su due ha assaporato cosa vuol dire lavorare da casa e non tornerebbe indietro. Per molti lo smart working ha migliorato la qualità della propria vita personale e aumentato le performance professionali. Una migliore qualità della vita garantita anche dal dover evitare spostamenti casa-lavoro, spesso stressanti a causa del traffico e delle distanze”, sottolinea uno dei più grandi professionisti del settore, che torna indietro con la memoria rispetto al suo metodo di lavoro:

“Ricordo ancora quando scelsi di comunicare ai miei clienti, ai miei artisti che lavoravo da casa, quando ancora lo smart working era una parola sconosciuta nel nostro Paese; ricordo lo sconcerto di tanti, lo scetticismo. Mi chiedevano: Ma come lavori da casa? Abituati com’erano ad uffici di rappresentanza, a sale riunioni comode, ordinate e luccicanti… Io avevo scelto 10 anni fa l’essenziale. E per me l’essenziale è fare bene il proprio lavoro, creare connessioni abbandonando il superfluo, dando la possibilità alle persone di esprimersi nel migliore dei modi. Scelsi simbolicamente di farmi fotografare in giacca e cravatta, seduto su un tappeto all’angolo tra i divani di casa, con un computer davanti ad indicare il lavoro ed una agenda ad indicare gli impegni”. “Le agende scritte a mano sono la mia passione – spiega -, ne ho circa trenta che raccontano la mia vita lavorativa dai miei esordi. Anche il tappeto nella foto rappresentava una costante della mia vita, avendo per anni indossato i guantoni da boxe, e il pugilato è uno sport che vedo come vera metafora della vita per quello che insegna e per i valori che trasmette. Infatti, lo Sparkling Partner deriva proprio da sparring partner, il pugile che si batte per far crescere i campioni”.

“Di certo è cambiato il mondo del lavoro e cambierà il concetto dello stare insieme – continua -. Sono profondamente convinto che lo smart working sia una straordinaria conquista sociale, che porti innovazione nel mondo del lavoro, nella consapevolezza che però nulla potrà sostituire la forza delle relazioni fisiche e dei contatti personali, ma sono anche convinto che una cosa non escluda l’altra”, rilancia come attento professionista del settore, che col suo modo di lavorare, strizza in maniera importante l’occhio all’ambiente, attento laddove possibile allo spreco e all’inquinamento. “Giro in bici, la carico sui treni, non ho ancora provato il monopattino, ma presto lo userò anch’io, non uso inutilmente “macchinoni” per attrarre l’attenzione, arrivo agli eventi in metrò, uso molto il treno per i tragitti lunghi, poi ovviamente uso l’aereo laddove serve. Perché lo smart working non è solo lavorare da casa, come lo ha inteso la stragrande maggioranza, è anche attenzione e ottimizzazione dei costi e di conseguenza attenzione allo spreco” conclude Pettinato, ad oggi non gravemente leso dalla crisi dell’intrattenimento, e più che mai attivo col suo lavoro. Un modello assolutamente da seguire.