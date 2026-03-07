Industria e innovazione, Bianchi (Svimez) incorona la Campania

“Luoghi come San Giovanni a Teduccio, con esperienze come la Apple Academy e il polo di innovazione nato negli ultimi dieci anni dimostrano che esiste un grande potenziale. Qui si è sviluppato un ecosistema fatto di università, imprese e startup che rappresenta uno straordinario punto di partenza. La sfida ora è fare un passo in avanti: non basta più seminare, bisogna iniziare a raccogliere i frutti di questi investimenti e rendere strutturale questo sistema dell’innovazione”. Lo ha detto il direttore della Svimez Luca Bianchi in occasione dell’incontro su Innovazione e impresa per la crescita’, che si è svolto a Napoli, nella sede della Fabbrica italiana dell’Innovazione.

“Il punto di partenza – ha continuato Bianchi – resta comunque l’università. Negli ultimi due anni si è registrato un dato positivo: le iscrizioni negli atenei campani sono cresciute di quasi il 10 per cento e si stanno riducendo i flussi di emigrazione per motivi di studio. Significa che il sistema formativo sta migliorando. Tuttavia il problema resta dopo la laurea: molti giovani continuano ad andare via perché non trovano opportunità adeguate. Per questo bisogna rafforzare il sistema industriale e investire in ricerca e tecnologia. Se in passato l’Italia è cresciuta grazie al binomio industria e macchinari, il futuro si gioca sempre più sul rapporto tra industria e tecnologia, che richiede sperimentazione, ricerca e investimenti.

“La Campania può essere il cuore della crescita del Mezzogiorno, ma per farlo deve puntare con decisione sull’innovazione. Negli ultimi anni ci sono stati segnali positivi di sviluppo, tuttavia questo percorso ha lasciato fuori troppi giovani qualificati. Ogni anno circa 13.000 laureati lasciano la Campania, e con loro rischia di andarsene una parte importante del futuro di questo territorio. Per questo non possiamo continuare a basare il modello di sviluppo soltanto su turismo ed edilizia, che pure hanno avuto un ruolo negli ultimi anni. È necessario rafforzare il settore manifatturiero e i servizi avanzati, puntando su innovazione e tecnologia per creare opportunità di lavoro qualificate”.

“In questo quadro la Campania ha un ruolo strategico, perché rappresenta il vero cuore industriale del Mezzogiorno: oltre il 20 per cento del PIL industriale del Sud si produce qui e la regione è anche quella con la quota di esportazioni più elevata. Proprio per questo le tensioni internazionali e i conflitti, come quello in Medio Oriente, generano forte preoccupazione nel mondo imprenditoriale e rischiano di avere ricadute sul sistema produttivo e sulle famiglie, soprattutto per quanto riguarda il costo dell’energia”.

“Negli ultimi anni la crescita della regione Campania è stata sostenuta anche dagli investimenti del PNRR, ma ora la vera sfida è dare continuità a questo ciclo. Sarà fondamentale utilizzare al meglio le politiche di coesione, migliorando la qualità della spesa e collegandola in modo più stretto alle politiche industriali e all’innovazione. Serve un vero progetto di politica industriale per una regione che, appunto, rappresenta il cuore produttivo del Mezzogiorno”.

“Accanto agli investimenti economici, è necessario migliorare anche la qualità delle istituzioni e dei servizi pubblici. Il percorso intrapreso dal Comune di Napoli per tornare alla normalità nella gestione finanziaria e nella riscossione è un passaggio importante, perché solo con istituzioni solide è possibile costruire politiche di sviluppo di medio periodo. I giovani non emigrano soltanto per cercare lavoro, ma anche perché percepiscono una minore qualità dei servizi e delle opportunità. Per questo le politiche pubbliche devono mettere le nuove generazioni al centro”.

“È proprio questo il messaggio rivolto al presidente Roberto Fico: fare delle politiche giovanili il fulcro dell’azione di governo, puntando su formazione, innovazione e sviluppo industriale. Napoli e la Campania non devono essere identificate soltanto con la loro straordinaria tradizione, che resta un valore fondamentale, ma devono affiancare a questa eredità anche una forte capacità di innovazione. È su questo equilibrio tra tradizione e innovazione che può costruirsi il futuro economico e sociale del territorio”, ha concluso Bianchi.