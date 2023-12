Industria Felix premia le 196 imprese più competitive d’Italia

Roma, 6 dic. (askanews) – Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta anche sostenibili. Sono 196 le imprese più competitive d’Italia distinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, saranno insignite del Premio Industria Felix – L’Italia che compete lunedì 11 dicembre a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana.

Agroalimentare, partecipate a maggioranza pubblica, ambiente e comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento sono i settori più premiati per quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2021 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere analizzati) rispettivamente con 17, 16 e 15 società sul podio. Così come pure quattro sono le regioni che vantano un numero di imprese premiate superiore rispetto alle altre, specie nella sfera delle pmi: Puglia (28), Campania (27), Lazio (24) e Lombardia (23). Alla ribalta anche 6 aziende con fatturati miliardari: 2 a testa per Lombardia e Lazio e una per Campania e Sicilia.

Il 53° evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro che lunedì prossimo uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui tassi di deterioramento sui dati Abi-Cerved. La quarta edizione nazionale, invece, è realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group.

Durante l’evento, presentato dai giornalisti Angelo Mellone (direttore del Day Time Rai) e Maria Soave (Tg1) interverranno gli imprenditori e il management delle 196 premiate che racconteranno un breve storytelling aziendale di successo e tanti altri ospiti: il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, il docente di Economia industriale dell’Università Luiss Cesare Pozzi, il componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria Filippo Liverini, per Cerved l’executive vice president Corporate sales Fabio Biasini e l’ad di Cerved rating agency Fabrizio Negri, per l’Investment Banking di Banca Mediolanum i responsabili Origination & Sales network relations Marco Gabbiani ed Equity Capital Market Giovanni Reale, i partner di Grant Thornton Consultants Gianluca De Margheriti e di Ria Grant Thornton Fabrizio Perego, per ELITE (Gruppo Euronext) i responsabili Italia Mauro Iacobuzio e Corporate sales Filippo Valenti, gli Head of product Development&Managementil Giordano Sassaroli e of Partners Carolina Avanzini e il Sales&Relationship manager Andrea Magenes, il co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli, il fondatore e amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci e il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa.

Queste le aziende premiate per settore:

Aerospazio (1): Microtecnica S.R.L.. Agroalimentare (17): Apulia Food S.R.L., Europan-Sud S.R.L., F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.P.A., Fileni Alimentare S.P.A., Flott S.P.A., Food Service S.R.L., Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A., La Molisana S.P.A., Naturagri Società Agricola S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Parmacotto S.P.A., Salumificio Mec Palmieri S.P.A., San Giorgio S.P.A., Sottolestelle S.R.L. Società Benefit, Steriltom S.R.L., Urbani Tartufi S.R.L..

Ambiente (15): Ambroselli Maria Assunta S.R.L., Argeco S.P.A., Centro Servizi Ambientali S.R.L., Chilivani Ambiente S.P.A., Coripet, Gap S.P.A., Gra Ambiente S.R.L., Iseco S.P.A. Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. a Socio Unico, Metal Ferrosi S.R.L., Porcarelli Gino & Co. S.R.L., Progest S.P.A., Progeva S.R.L., Roma Costruzioni S.R.L., Systema Ambiente S.P.A..

Chimica E Farmaceutica (11): Eubios S.R.L., Farmabios S.P.A., I.V.A.S. Industria Vernici S.P.A., Icrom S.R.L., Metlac S.P.A., New Flavours S.R.L., Pirossigeno S.R.L., Procos S.P.A., Teva Italia S.R.L., Uniflex S.R.L., Zoetis Manufacturing Italia S.R.L..

Commercio (9): Autotorino S.P.A., Compagnia Generale Trattori S.P.A., Eg Italia S.P.A., Fratelli Arena S.R.L., Ludoil Energia S.R.L., Md S.P.A., Raffaele S.P.A., Theras Lifetech S.R.L., V.I.M. G. Ottaviani S.P.A..

Commercio Online (10): Alpine S.R.L., Asterope S.R.L., Aurelia Car S.R.L., Capellidasogno S.R.L., Deghi S.P.A., Dielle S.R.L., Dilc S.R.L., Isomed S.R.L., Lacertosus S.R.L., Shopnow S.R.L..

Comunicazione, Cultura, Informazione e Intrattenimento (15): Arte Video S.R.L., Brain Pull Società Cooperativa, Cbi S.C.P.A., Edizioni El S.R.L., Galileopro S.P.A., Ht Film S.R.L., Infranet S.P.A., Leo 3000 S.P.A., Lido San Giovanni Francesco Ravenna S.R.L., Pepito Produzioni S.R.L., Ro.Ma. S.R.L., Roflex S.R.L., S.E.S. Società Editrice Sud S.P.A., Santa Monica S.P.A., Willo S.R.L..

Conduzione Femminile (3): Alpha General Contractor S.R.L., Hcm S.P.A., Siemens Healthcare S.R.L..

Costruzioni ed Edilizia (12): Biemme Finestre S.R.L., Ceramica Cielo S.P.A., City Green Light S.R.L., Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A., Main Solution S.R.L., Manini Prefabbricati S.P.A., Mastio Giuseppe S.R.L., Mv Extrusion S.P.A., Mv Line S.P.A., Saes S.R.L., Se.Gi. S.P.A., Zanzar S.P.A..

Energia e Utility (7): Acea Energia S.P.A., Enercom S.R.L., Nrg Med S.R.L., Publiacqua S.P.A., Ultragas C.M. S.P.A., Umbria Energy S.P.A., Union Gas Metano S.P.A..

Logistica E Trasporti (13): A.E.V. S.R.L., Di Ciero S.R.L., Fracht Italia S.R.L., Grimaldi Deep Sea S.P.A., Grimaldi Euromed S.P.A., Intermodaltrasporti S.R.L., Logicompany 3 S.R.L., Logistica Ambientale S.R.L., Lotras S.R.L., Trans Isole S.R.L., Trans World Shipping S.P.A., Trieste Marine Terminal S.P.A., Ubv Group S.P.A.

Meccanica (12): Bruno S.R.L., C.M.C. S.P.A., Cps S.R.L., Faurecia Emissions Control Technologies Italy S.R.L., Geko S.P.A., Industry A.M.S. S.R.L., Irem S.P.A., Microdos S.R.L., Moretto S.P.A., Nordex Italia S.R.L., Proma S.P.A., Zapi S.P.A..

Metalli (6): Lasim S.P.A., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Sandrini Metalli S.P.A., Sider Sipe S.P.A., Special Flanges S.P.A., T.M.L. S.R.L..

Moda (4) Aeffe S.R.L., Brand Label S.R.L., Leo Shoes S.R.L., Umbria Verde Mattioli S.R.L..

Partecipate a Maggioranza Pubblica (16) A.C.D.A. S.P.A., Acquedotto Pugliese S.P.A., Ambiente Servizi S.P.A., Arbia Servizi S.R.L., Azienda Multiservizi Ambiente S.P.A., Azienda Servizi Ambientali S.R.L., Azienda Trasporti Pubblici S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A., Ecoambiente Salerno S.P.A., Gestione Servizi Mobilità S.P.A., Grotte Di Castellana S.R.L., Liguria Digitale S.P.A., P.T.C. Porto Turistico Di Capri S.P.A., S.E.A. – Servizi E Ambiente S.P.A., Scapigliato S.R.L., Viacqua S.P.A..

Ristorazione (10) Al.Me. S.R.L., Aloha Eventi S.R.L., Community Cooking Leader S.R.L., Hotel Grotta Palazzese S.R.L., Pellegrini S.P.A., Pellegrino Vending S.R.L., Sir – Sistemi Italiani Ristorazione – S.R.L., Tenuta Di Sipio Eventi S.R.L., Val.Sea. S.R.L., Vincenzo Maglio S.R.L..

Sanità (14) Athena S.P.A., Auxilium Società Cooperativa Sociale, C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Casa Di Cura Privata Città Di Bra S.P.A., Casa Di Cura San Michele S.R.L., Centro Aktis Diagnostica E Terapia S.P.A., Centro Cardiologico Monzino S.P.A., Centro Di Implantologia Dentale Dott. Marco Parravano S.R.L. – Società Tra Professionisti, Centro Procreazione Assistita Demetra S.R.L., Clinica Valle Giulia Casa Di Cura S.P.A., Il Giardino Di Alice Società Cooperativa Sociale, Policlinico San Donato S.P.A., Technos Medica S.R.L., Villa Margherita S.P.A. Casa Di Cura Privata.

Servizi Innovativi (6) Acca Software S.P.A., C Consulting S.P.A., Doubleyou S.R.L., Ebworld S.R.L., Terranova S.R.L., Worldmatch S.R.L..

Sistema Casa (3) Enetec S.P.A., Ga.Ma S.R.L., Soft Line S.P.A..

Turismo (8) Ad International Assistance S.R.L., Avino S.R.L., Bellevue S.P.A., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.R.L., Gritti Capital S.R.L., Marina Di Venezia S.P.A., Oliver Club Metaponto S.R.L., Principe Hotel Management S.R.L..

Vitivinicoltura (4) Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera S.R.L., Rolando S.R.L. (Rolando Cantine S.A.S.), Santa Margherita S.P.A., Silvio Carta S.R.L..