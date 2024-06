Industria Felix premia le 48 aziende più competitive del Nord Est

L’evento a Villa Cordellina Lombardi, in provincia di Vicenza

Montecchio Maggiore (Vi), 14 giu. (askanews) – Sono 48 le aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili del Nord Est: hanno ricevuto l’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, 16 imprese con sede legale in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 10 in Friuli Venezia Giulia e 9 in Trentino Alto Adige, durante un evento a Villa Cordellina Lombardi, in provincia di Vicenza, alla presenza, tra gli altri, della neo eurodeputata e assessore della Regione del Veneto, Elena Donazzan, e del presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin.Il 58esimo evento è stato organizzato da Industria Felix magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio della Provincia di Vicenza, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions e Musa Formazione e Lavoro.Gianluca De Margheriti, partner di Grant Thornton Consultants ha dichiarato: “Come Grant Thornton siamo sponsor storici delle tappe di Industria Felix, questa tappa è particolarmente importante per noi perché è costituita da tante piccole e medie aziende del territorio che costituiscono l’ossatura dell’economia italiana e una delle principali piattaforme per la crescita degli investitori istituzionali costituiti soprattutto da private equity e club deal”.Silvia Ravani, partner e co-founder di M&L Consulting Group: “Oggi come partner di M&L Consulting Group abbiamo affrontato l’importanza delle operazioni di M&L nel soddisfare le esigenze strategiche degli imprenditori, come la crescita e la gestione dei passaggi generazionali, entrambe vengono supportate sia dalle operazioni di M&L sia dalla strutturazione di gruppi societari che permettono di acquisire notevoli vantaggi, per esempio la possibilità da parte della holding di fare attività di direzione e coordinamento, di avere un più agevole accesso al canale bancario, di ridurre il rischio del business”.Elena Donazzan, assessore della Regione del Veneto, ha aggiunto: “Industria Felix è un riconoscimento di come sappiamo anche avere ottime gestioni della parte strategica, amministrativa, finanziaria, è importante per essere attrattivi; rafforzare le nostre aziende, certificarle significa anche saperle difendere meglio e apprezzarle”.La sesta delle sette tappe di Industria Felix in programma nel 2024, prima del gran finale il 12 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, si terrà il 28 giugno ad Acaya, in provincia di Lecce, per premiare le più competitive aziende di Puglia. Di seguito i nomi delle 48 aziende premiate distinte per regione e provincia in relazione alla sede legale.Emilia Romagna (13). Bologna (3): Alfasigma S.P.A., Herambiente S.P.A., Magillaguerrilla S.R.L.. Modena (1): Microprecisione S.R.L.. Piacenza (1): Rajapack S.R.L.. Ravenna (2): Caviro Extra S.P.A., Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani Riuniti Organizzati..Reggio Emilia(1): Elettrica 77 Automation S.R.L.. Rimini (5): Easy Market S.P.A., Green Solution S.R.L., Maggioli S.P.A., Scm Group S.P.A., Universal Pack S.R.L..Friuli Venezia Giulia (10). Gorizia (1):Domini Legnami S.R.L.. Pordenone (2): Ar – Tre S.R.L., Roncadin S.P.A. Sb. Trieste (4): Edizioni El S.R.L., Estenergy S.P.A., Policlinico Triestino S.P.A., Trieste Marine Terminal S.P.A.. Udine (3): Bella Italia & Efa Village S.R.L., C.D.A. Di Cattelan S.R.L. Società Benefit, Modine Cis Italy S.R.L..Trentino Alto Adige (9). Bolzano (4): Birra Forst S.P.A., Dolomiti Sport-Clinic S.R.L., Ris S.C.R.L., Roefix – A.G.. Trento (5): Ecoopera Società Cooperativa, Ferrari F.lli Lunelli S.P.A., Lincotek Trento S.P.A., Mdm S.R.L., Vetri Speciali S.P.A..Veneto (16). Belluno (1): Evco S.P.A.. Padova (3): Autoscout24 Italia S.P.A., Eurodet Professional S.R.L., Gottardo S.P.A.. Treviso (2): Da Pino S.R.L., Espiù S.R.L.. Venezia (5): Da Lio S.P.A., Italbordi S.R.L., Santa Margherita E Kettmeir E Cantine Torresella S.P.A., Save S.P.A., Zignago Holding S.P.A.. Verona (2): Agsm Aim Energia S.P.A., Glaxosmithkline Manufacturing S.P.A.. Vicenza (3): City Green Light S.R.L., Serenissima Ristorazione S.P.A., Verallia Italia S.P.A.