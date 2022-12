Industria, i dossier caldi sul tavolo del Governo per il 2023

Da Draghi a Meloni, da Giorgetti a Urso, nel 2022 passano di mano in mano circa 70 tavoli di crisi industriale e i destini di 90mila lavoratori. Al primo posto tra le vertenze più problematiche che ancora occupano la scrivania del titolare del dicastero di via Veneto, l’ex Ilva. Lo scorso 28 dicembre il consiglio dei ministri dà il via libera al decreto su “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”. In totale, per l’Ilva vengono assegnati oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti: i 680 milioni già stanziati, convertibili in un futuro aumento di capitale, il miliardo stanziato dal dl Aiuti bis e le risorse previste per il Dri e il Just transition fund. Pochi minuti dopo la fine del Cdm, da Taranto arriva la reazione dei sindacati, che dichiarano 32 ore di sciopero a partire dal 10 gennaio, dando appuntamento ai lavoratori per l’11, sotto Palazzo Chigi. E intanto il Mimit fissa un nuovo round con Fiom, Fim e Uilm per il 19 gennaio.

Accanto all’ex Ilva c’è infatti il dossier di Whirlpool: se per il sito di Napoli è stata formalizzata la cessione alla Zes Campania, per l’area Emea del Gruppo lo scenario resta incerto. Ad aprile la multinazionale annuncia una revisione complessiva delle attività, mettendo sul chi vive i sindacati che temevano una exit strategy troppo rapida. In bilico, i 5 siti produttivi Whirlpool in Italia e circa 5mila lavoratori, in un quadro complessivo del settore elettrodomestico a tinte fosche. Un dato critico che però, denunciano Fiom, Fim e Uilm, non toccava la multinazionale, che ha chiuso i conti del 2021 in attivo con un più 13 per cento di ricavi e un più 65 per cento di utile netto. Gennaio quindi è un mese cruciale: il gruppo fa il punto sulle trattative in corso con i due potenziali acquirenti per la cessione dell’area – i turchi di Arcelik e i cinesi di Midea.

In stallo invece la Blutec di Termini Imerese (con 1.100 addetti) in amministrazione straordinaria dal 2019. I diversi asset sono in vendita, ma per molti rami d’azienda le prospettive di riassorbimento – a fronte di un già ampio uso di ammortizzatori e prepensionamenti – sono meno rosee del previsto. Il 2 agosto sono stati annunciati una serie di tavoli tecnici sui temi chiave, tra cui l’attuazione della norma prevista dalla Regione Sicilia nell’ultima legge finanziaria, con cui ha stanziato un Fondo di 30 milioni a favore dei lavoratori ex Fiat. Per ora però i metalmeccanici ancora non sono stati convocati: il 5 dicembre, al primo round sull’automotive, Urso ha chiamato le associazioni imprenditoriali e le principali realtà del settore ma non i sindacati. Allo stesso modo restano aperte Sfk ed Electrolux, con cui prosegue il confronto. La prima, multinazionale leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfera, ha annunciato l’intenzione di avviare un percorso di uscita per circa 1000 addetti di staff nel mondo nell’arco di due anni, di cui 90 uscite volontarie incentivate per impiegati occupati in Italia, oltre a 80 operai. La seconda, dopo l’ultimo round del 28 novembre tra la direzione e i sindacati, ha aggiornato il piano di ristrutturazione occupazionale, scendendo a 222 esuberi rispetto agli annunciati 300. Meno traballante la situazione per Wartsila, dopo l’accordo del 30 novembre tra Governo, la Regione Friuli Venezia Giulia, azienda e tute blu, che dopo il brusco stop del 14 luglio, ripristina le attività produttive dello stabilimento di Bagnoli, congelando al 30 settembre 2023 gli oltre 300 licenziamenti prospettati da Warstila e vincolando la multinazionale finlandese alla presentazione, entro il 31 gennaio 2023, di un piano industriale triennale