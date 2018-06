Industria Italiana Autobus, “dichiarazioni diffamatorie”: Del Rosso pronto a querelare il deputato 5Stelle Maraia

“Alla luce del contenuto diffamatorio del video pubblicato dal deputato del Movimento 5 Stelle, On. Generoso Maraia, in data 15/06/2018, sul proprio profilo Facebook, nonché delle dichiarazioni rese da quest’ultimo a diverse testate giornalistiche locali, il dott. Stefano Del Rosso, in proprio e nella Sua qualità di amministratore delegato della società Industria Italiana Autobus, ha dato mandato ai propri legali di dare impulso in tutte le sedi, penali e civili, ad ogni opportuna azione a tutela degli interessi lesi a seguito delle gravissime accuse avanzate dall’On. Maraia” è quanto si legge in una nota di Industria Italiana Autobus Spa.