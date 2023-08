Industria Italiana Autobus, incontro con i sindacati. A settembre la presentazione del piano di rilancio

I vertici di Industria Italiana Autobus hanno incontrato le rappresentanze Sindacali per fare il punto della situazione in relazione allo stato attuale delle attività e i prossimi passi previsti. “Dopo una prima fase in cui è stato illustrato il programma di produzione e di consegna mezzi in essere – si legge in una nota -, si è confermato che è in corso la redazione del nuovo Piano Industriale che sarà presentato a settembre., una volta consolidato il piano di rilascio mezzi dell’anno corrente. È in corso, inoltre, una accurata analisi del back log ordini per consentire un allineamento tra la reale capacità produttiva e le tempistiche di consegna richieste dai Clienti. Recepite le istanze presentate dalle rappresentanze sindacali si è deciso di convocare un prossimo incontro a valle della definizione del nuovo Piano Industriale”.