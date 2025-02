Industria, la Commissione Europea presenta il Clean Deal

La Commissione Europea lancia il Clean Industrial Deal, un pacchetto di provvedimenti che mira a rendere il Green Deal più adatto alle esigenze dell’apparato produttivo e industriale dell’Unione. Il pacchetto è composto da varie componenti. Prevede anzitutto una legge sull’acceleratore della decarbonizzazione industriale, che dovrebbe rendere più rapide le autorizzazioni per l’accesso all’energia per le industrie e semplificare la decarbonizzazione, ad esempio attraverso la modernizzazione degli impianti per la produzione di acciaio, oggi oberata da obblighi burocratici a vari livelli (europeo, nazionale e regionale). Verrà inoltre istituita un’etichetta per i prodotti a basso tenore di carbonio per l’acciaio e successivamente per il cemento, cosa che consentirà alle aziende di monetizzare i benefici della decarbonizzazione degli impianti. La legge introduce inoltre criteri di resilienza e sostenibilità per promuovere l’offerta green in Europa per i settori ad alta intensità energetica. Questi criteri (per esempio pulito, resiliente, circolare) dovrebbero aumentare la domanda di prodotti non inquinanti fabbricati nell’Ue. Viene proposta la revisione della direttiva sugli appalti pubblici, in modo da privilegiare criteri improntati alla sostenibilità negli appalti dell’UE per i settori strategici. Questi criteri saranno estesi anche per incentivare gli appalti privati “puliti”.