Industria manifatturiera, Pmi hi-tech: prima call del consorzio Adma TranS4Mers

Al via il primo bando del consorzio Adma TranS4Mers rivolto alle pmi innovative operanti nell’industria manifatturiera. Il programma di accelerazione offrirà sostegno a un massimo di 1000 pmi per dare impulso al loro percorso di digitalizzazione nel corso di due bandi aperti: Design e Revamp. Le pmi possono candidarsi alla fase di progettazione del Programma di accelerazione per avere la possibilità di ricevere voucher per l’innovazione che consentano loro di accedere a un’assistenza personalizzata da parte di un Trans4mer, che permetterà loro di progettare il piano di trasformazione su misura, identificare le opportunità per migliorare i loro processi produttivi e creare una tabella di marcia dettagliata del loro percorso di trasformazione digitale. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è quello del 14 dicembre 2022. Sono incoraggiate le candidature in anticipo, poiché le pmi ammissibili saranno selezionate in base a criteri di ‘first-come-first-served’ in tre date limite: 2 novembre, 16 novembre e 30 novembre 2022 e le domande finali saranno accettate fino al 14 dicembre.