Industria, nuova versione della legge per le aree di crisi

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale. Semplificate e velocizzate le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento. “Il provvedimento – spiega il Mise in una nota – amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale. Le agevolazioni sono estese alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro. Iniziative che comprendono progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché la formazione del personale”.