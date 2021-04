Industria, scontro tra sindacati e Regione sulle misure per le aree di crisi

“Dopo numerose richieste di incontro, un presidio nei pressi di Santa Lucia e insistenti pressioni da parte di Cgil, Cisl e Uil per avere risposte sugli ex lavoratori dei bacini crisi di Caserta e dell’Area Torrese – Stabiese, anche dall’incontro di oggi, con gli assessori al Lavoro e alla Formazione Professionale, Antonio Marchiello e Armida Filippelli, oltre ai buoni intenti e alle belle parole, non abbiamo ricevuto le soluzioni che auspicavamo”. E’ quanto affermano Sergio Scarpa, Giuseppe Esposito e Camilla Iovino, segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Campania. “E’ da tempo che seguiamo questi lavoratori, fuoriusciti dai cicli produttivi ma che in un recente passato lavoravano in aziende e in settori fiorenti come quello delle telecomunicazioni e della elettronica e che oggi si ritrovano senza ammortizzatori sociali, senza lavoro e senza alcuna misura di sostegno. Sapevamo di una indennità inizialmente creata ad hoc per il bacino degli ex lavoratori di Caserta e poi estesa a tutte le aree di crisi complessa, dicono Cgil, Cisl e Uil che non era di certo la soluzione, ma rappresentava un sostegno in questo momento difficile, dove una larga platea di ex lavoratori non ha potuto nemmeno accedere ad alcuna misura assistenziale, quale ad esempio il reddito di cittadinanza” “Dalla Regione, dicono i sindacalisti che hanno tenuto l’incontro da remoto, ci hanno fatto sapere che, dopo il confronto con il Ministero del lavoro, hanno evinto che non c’è la copertura finanziaria per questa misura e che adesso si aspettano risposte dall’Inps e dal fondo istituito presso l’istituto per capire la disponibilità eventuale di risorse apposite. Insomma, l’art 1 ter della legge n.104/2020 e le successive modifiche sono strumenti vuoti: hanno istituito l’indennità ma senza risorse”.