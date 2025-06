Industria, si indebolisce l’indice Pmi manifatturiero italiano

L’indice Pmi manifatturiero dell’Italia stilato da Hboc e S&P Global si è attestato a maggio a 49,2, in lieve peggioramento rispetto al 49,3 di aprile, mantenendosi al di sotto della soglia di 50 che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione dell’attività economica. Dall’indagine sui direttori degli acquisti emerge “ancora una volta un settore manifatturiero in Italia in contrazione, a causa delle deboli condizioni della domanda” anche se “un calo più contenuto dei nuovi ordini ha tuttavia contribuito ad un rinnovato ottimismo nel settore, che ha spinto le aziende ad aumentare leggermente i volumi di produzione”, si legge nella nota. Secondo Nils Müller, junior economist, della Hcob (Hamburg Commercial Bank) “il settore manifatturiero italiano ha mostrato ulteriori segnali di stabilizzazione, con il Pmi principale che si è mantenuto appena al di sotto della soglia neutra di non cambiamento di 50. Malgrado in marginale calo rispetto ad aprile, i dati raccolti mostrano un settore che sta cautamente uscendo da una prolungata fase di contrazione. La produzione in particolare è aumentata per la prima volta da oltre un anno, grazie all’acquisizione di nuovi clienti e ai timidi segnali di ripresa della domanda, soprattutto dai mercati di esportazione europei”.