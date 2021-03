Industria: Skylabs riceve il ‘Premio Felix’, ‘offriamo 40 posti di lavoro in Italia’

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) – L’azienda Skylabs domani riceverà il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2021” per “gli ottimi risultati conseguiti in performance gestionali nel 2019, l’ultimo anno da “Start Up innovativa””. “Siamo orgogliosi – dichiara il ceo Luca Martino – di questo traguardo ottenuto dopo anni di impegno, animati da una vision lungimirante, condivisa con i co-founder Salvatore Diana, Enzo Leonardi e Carmelo Zappalà. Skylabs si occupa di consulenza informatica ed affianca le aziende nelle scelte strategiche, nell’individuazione delle necessità e nelle implementazioni delle soluzioni tecnologiche, con particolare attenzione all’elevata qualità. Giorno dopo giorno, realizziamo soluzioni “End to End” affiancando i nostri clienti dall’inizio del progetto fino al collaudo finale – aggiunge – assistendoli anche dopo il lancio del prodotto sul mercato”. “Nelle quattro sedi di Catania, Milano, Roma e Lugano lavorano 70 persone che hanno toccato con mano l’evoluzione dell’azienda, partita come una start up ed oggi diventata una pmi, a dispetto della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19. In controtendenza con i dati nazionali, infatti, siamo in fase di selezione di 40 giovani talenti”, dice.