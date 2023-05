Industry Ams, anche quest’anno premiata con l’Alta onorificenza di bilancio

Il 74,5% delle imprese campane ha generato utili nel periodo post-Covid. È quanto emerge dalla maxi inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. L’analisi è stata condotta su circa 60mila società di capitali con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro, che complessivamente hanno realizzato 107 miliardi di fatturato, circa un quarto in più rispetto all’anno precedente, con quasi mezzo milione di addetti.

Il Premio Industria Felix, giunto alla 49esima edizione, 6° per la Campania, è un evento riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi. Sono 76 le imprese premiate in quanto più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili, con sede legale in Campania. L’evento di premiazione si è tenuto giovedì 4 maggio presso l’Auditorium di Città della Scienza a Napoli con le conclusioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca, i saluti dell’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello e la presenza dei vertici di Confindustria. A moderare l’evento il Vice Direttore del Day Time di Rai 1 Angelo Mellone e la giornalista del TG1 Maria Soave.

Industry AMS, che da oltre 50 anni opera con successo nel settore automotive e da circa 10 anni nel campo della sicurezza stradale passiva, ha ricevuto per il secondo anno consecutivo l’Alta Onorificenza di Bilancio come migliore media impresa e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved (rating A 3.1 e un merito creditizio alto) con sede legale nella regione Campania.

Con oltre 200 addetti, Industry AMS realizza impianti di trasporto a nastro per l’industria automobilistica, sviluppa soluzioni dedicate al montaggio, alla saldatura dello chassis, alla verniciatura dei veicoli e linee finali di assemblaggio delle vetture.

I suoi clienti di lunga data sono il gruppo Stellantis e Volkswagen Group ai quali si sono aggiunte le più recenti collaborazioni con Porsche, Audi, Maserati e Skoda. Fa parte del Gruppo anche SMA Road Safety, azienda dedicata alla sicurezza stradale passiva con all’attivo importanti progetti internazionali, dall’Eurasia Tunnel di Istanbul, alla futuristica Sheikh Al Jaber Causeway in Kuwait, grazie allo sviluppo di soluzioni innovative, capaci di coniugare meccanica e tecnologia.

A ritirare il premio per Industry AMS è stato Roberto Impero, Ceo dell’azienda che ha commentato: “Ringrazio il Comitato Scientifico per la riconferma della nostra solidità e affidabilità. Il premio è certamente dedicato a mio padre, Pasquale Impero, fondatore dell’azienda e grande innovatore, ​nonché ai miei fratelli Nino e Marco che ogni giorno guidano l’azienda verso traguardi sempre più sfidanti, ed infine a tutto il team di Industry AMS. Crediamo fortemente che un’azienda abbia come mission quella di creare valore per la società, sia in termini occupazionali, sia di benessere aziendale, proponendo soluzioni che abbiano una concreta utilità, sempre con uno sguardo orientato al futuro”.