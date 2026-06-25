Infantino “Control Room Arpa Sicilia strategica per ambiente ed emergenze”

PALERMO (ITALPRESS) – “Avere a disposizione questo centro è una maniera di guardare meglio a tutti quelli che sono i problemi di natura ambientale, come per esempio nei processi di autorizzazione, la possibilità di avere dentro un’unica piattaforma tutte le informazioni ambientali di cui siamo in possesso. Poterle gestire, non solo rafforza i pareri, ma ne velocizza anche l’uscita, e questa è una cosa importante per la nostra regione”. Queste le parole del direttore generale di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino, intervenuto a margine del taglio del nastro della nuova control room di Arpa Sicilia presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia al Roosevelt.

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