Infiltrazioni d’acqua, a Napoli chiude anche la Galleria Quattro Giornate

Chiusura improvvisa per la Galleria Quattro Giornate a Napoli a causa di alcune infiltrazioni d’acqua provenienti dalla volta per circa una quarantina di metri. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Municipale, tra cui lo stesso comandante Ciro Esposito, e i vigili del fuoco. Dopo i rilievi la decisione di chiudere. La galleria in questione – molto trafficata specie nelle ore di punta – collega la zona di Mergellina con quella di Fuorigrotta. Il traffico viene deviato sul Corso Vittorio Emanuele. Per chi è diretto a Fuorigrotta resta aperta la possibilità di percorrere la corsia riservata della Galleria Laziale da piazza Sannazzaro.