Infinity Glove, svolta per i non udenti: guanto interattivo che “traduce” i gesti

Due neolaureati libanesi hanno ideato un guanto che può aiutare a tradurre il linguaggio dei segni, un punto di svolta per milioni di persone nella comunità dei non udenti, così come per altri che soffrono di perdita dell’udito o potenziali difficoltà di parola. “Si tratta fondamentalmente di un traduttore di gesti”, ha detto Samir Elias, che, insieme al suo co-fondatore Wassim Omran, ha inventato il dispositivo e ha fondato l’azienda che chiamano Infinity Glove. “La persona sorda indossa il guanto, poi dopo aver firmato qualunque cosa voglia dire, una frase, un nome o il proprio linguaggio dei segni personale, un segnale bluetooth viene inviato all’applicazione del telefono, e poi puoi vedere che dice ciò che è stato firmato”, ha spiegato. L’app del telefono dispone di diverse opzioni per le lingue di output della traduzione e consente inoltre di programmare gesti personalizzati in base alle preferenze dell’utente, ampliando potenzialmente i casi d’uso dell’intero dispositivo.

Infinity Glove è stato recentemente esposto alla conferenza tecnologica e imprenditoriale Step 2024 a Dubai, una delle centinaia di start-up che cercano di lasciare un segno e potenzialmente ricevere investimenti e partnership. “Siamo nella fase iniziale in termini di start-up”, ha affermato Elias, riconoscendo la natura ingombrante del prototipo di guanto, costituito da chip e altri componenti del computer. “È un prototipo molto semplice e ci stiamo lavorando da appena un anno, ma ora stiamo lavorando su qualcosa che avrà un design più confortevole e nasconderà i cavi”, ha aggiunto. Per quanto riguarda il modello di business dell’azienda, sia Elias che Imran affermano che il mercato potenziale è più grande di quanto molti potrebbero immaginare, con centinaia di milioni di persone che soffrono di vari problemi di perdita dell’udito e disturbi del linguaggio. “Ci sono bambini, adolescenti, adulti e anziani che potrebbero trarre vantaggio anche da tecnologie di comunicazione assistita come questa”, ha affermato Elias, che ha notato altre potenziali versioni di Infinity Glove.