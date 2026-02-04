Inflazione, Istat: a gennaio cala all’1%, ma carrello spesa a +2,1%

Roma, 4 feb. (askanews) – A gennaio l’inflazione registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1% su base annua, da +1,2% di dicembre. E’ la stima provvisoria dell’Istat che ha spiegato come i prezzi tornino ad un livello appena superiore a quello registrato a ottobre 2024 (+0,9%).

Il tasso di crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” è pari a +2,1%.

L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +0,4% per l’indice generale (a dicembre era nulla) e a +0,5% per la componente di fondo (+0,2% a dicembre).