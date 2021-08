Inflazione: Istat, ad agosto accelera su anno al 2,1% (2)

(Adnkronos) – L’aumento congiunturale dell’indice generale, continua ancora nel dettaglio l’istituto di statistica, è dovuto da una parte a fattori stagionali che influenzano la crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,7%) e dall’altra ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+1,7%) e degli Alimentari sia lavorati (+0,6%) sia non lavorati (+0,4%). L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,8% per l’indice generale e a +0,9% per la componente di fondo.