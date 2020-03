Inflazione, Istat: Napoli e Bolzano le città che hanno subito i maggiori rincari

L’Istat ha reso noti oggi i dati dell’inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato l’ormai tradizionale classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita, non solo rispetto alla famiglia tipo, da 2,3 componenti, ma anche per la famiglia di 3 persone, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia.Secondo lo studio dell’associazione di consumatori, in testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care in termini di rincari, si conferma Bolzano che, con un’inflazione dell’1,4%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia di 3 persone, a 486 euro (422 per una famiglia tipo). Al secondo posto Napoli, dove il rialzo dei prezzi dell’1% determina un aggravio annuo di spesa, per la famiglia di 3 componenti, pari a 246 euro (216 per la famiglia tipo), terza Venezia, dove l’inflazione a +0,7% comporta una spesa supplementare pari a 235 euro (185 per una famiglia tipo). Al quarto posto Bari, che, però, per quanto riguarda la famiglia media, batte Venezia, risultando terza, con un incremento di 187 euro, mentre è quarta per la famiglia da 3 persone, con 232 euro.Ben 7 città sono addirittura in deflazione, tra le quali Roma. Le città più convenienti sono Aosta, dove l’abbassamento dei prezzi dello 0,5% genera un risparmio annuo di 144 euro per una famiglia media. Al secondo posto Bologna (-0,3%, pari a -85 euro) e al terzo Potenza: -0,2%, pari -43 euro.