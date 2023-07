Inflazione, Tajani: Soluzione non è aumentare il costo del denaro

“La soluzione per combattere l’inflazione non è aumentare il costo del denaro. Purtroppo con le decisioni della Banca centrale europea, che continua ad aumentare il costo del denaro, aumentano i tassi dei mutui e questo è pericoloso e dannoso per la crescita e per le imprese. Se si continua così si rischia di bloccare l’economia”. Così il vice premier e ministro deli Esteri Antonio Tajani parlando, a Palermo, a margine della cerimonia per il 40°anniversario dell’uccisione del giudice Rocco Chinnici. “Naturalmente – ha aggiunto- la Banca centrale può fare quello che vuole ma anche io sono libero di criticare certe scelte. Mi auguro che Lagarde ascolti il grido di dolore che arriva dall’Italia perché noi abbiamo anche il dovere di difendere imprese e famiglie. Anche il governatore della Banca d’Italia Visco e il presidente dell’Associazione bancaria Italiana Patuelli hanno detto che non è la soluzione giusta aumentare i tassi d’interesse per sconfiggere un’inflazione che in Italia viene dall’esterno, dall’aumento del costo delle materie prime. Noi però andiamo avanti con una politica economica che dovrà basarsi sulla riforma della burocrazia, del fisco, della giustizia, la riforma tributaria, e puntando su industria, agricoltura e turismo”.