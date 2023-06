Influencer, Youtuber, guadagni facili: l’umanità è alla deriva

Continuavano a filmare anche dopo avere travolto e distrutto la smart e ucciso un bambino di 5 anni È un’umanità allo sbaraglio, senza più valori, se non guadagnare e apparire. A 20 anni un tempo si sognava a occhi aperti l’amore e la conquista del futuro. Oggi basta una sniffata e un progetto senza ideali né studio e neppure sacrifici. Influencer e youtuber sono i Carneade di oggi. Siccome nessuno glielo impedisce, non sanno di avviarsi al fallimento. È accaduto a Roma, ma succede ovunque. Pur essendo all’inizio della loro esperienza pare che guadagnino già 200mila euro l’anno, e non finiscono in prigione per uccidere ancora.

Un’ecatombe il naufragio nel Mar Ionio, più di 100 bambini annegati. Nessuno ha risposto all’allarme Ignorate le telefonate disperate dell’imbarcazione in difficoltà. Si potevano salvare molti dei 700 naufraghi. Erano vicinissimi alla costa. Così la Grecia risolve la crisi dell’emigrazione. Ne moriranno sempre di più. Se ne sono salvati appena 104. Quei bimbi erano iracheni, egiziani e siriani, creature come le nostre. Ormai è una guerra senza umanità e le vittime non pesano sulle coscienze che i governi non hanno. La soluzione è certamente difficile. Ci vorrebbero grandi statisti che purtroppo non abbiamo in quest’Europa alla deriva.

Sembravano una scolaresca indisciplinata e ripetente le autorità in attesa del feretro di Berlusconi Nessuna compunzione né tristezza. Pacche sulle spalle, abbracci goliardici. Qualcuno sghignazzava pure tra coloro che il padrone aveva beneficiato. Non sembrava l’addio al leader che aveva trasformato tante mediocrità in personalità di stato. Il lutto nazionale c’era, ma lontano dal Duomo, tra la gente semplice che lo ha amato e lo rimpiange, non tra chi gli dovrebbe gratitudine eterna. Ma ora non c’è più lui a incutergli soggezione. È in queste mani che andandosene ha lasciato l’Italia. Chissà se può fare qualcosa da lassù.

In Cina vietato tradire la moglie. Pena il licenziamento dal lavoro e per di più l’espulsione dal partito La dittatura comunista è morigerata, non c’è libertà di amare. Ci sono spie anche nelle stanze da letto. Se la stessa legge si applicasse in Italia, ci sarebbe una disoccupazione di massa e i partiti sarebbero vuoti. La verità è venuta alla luce grazie a un paparazzo che in una domenica di sole ha fotografato una coppia molto elegante e finita su una popolare rivista di moda. Informati i legittimi coniugi sono subito scattati denuncia e provvedimento disciplinare. Non si sa se la relazione tra i due fedifraghi ormai disoccupati continui ancora.

Ce lo racconta Grazia Celoria. Giulia chiama la segreteria del liceo. È nata mia figlia, lascio la scuola Compagne e prof i cercano di dissuaderla. Peccato proprio quest’anno che sei di maturità. Ma lnon ce la fa a lasciare la bimba tutta la mattinata. Preferisce perdere l’anno. Squilla il telefono: è il preside. Torna, Giulia, porta con te tua figlia, la vogliamo conoscere. Quando entra in classe Giulia resta di stucco. Accanto al suo banco pannolini, biberon, termos e persino il bagnetto. Coccole degli insegnanti, dei compagni e dei bidelli. È l’Italia che vorremmo. Sembra una favola, ma è accaduto davvero al liceo artistico Nervi di Ravenna.

Con un grande uomo muore anche la sua politica, che ha scritto la storia d’Italia degli ultimi 30 anni Segue il fondatore nell’aldilà anche il suo centro, grazie al quale la destra oggi è al potere. Era lui a dargli vita con un’idea geniale, che li ha fatti apparire tutti migliori. Peccato che ad affiancarlo siano stati canali TV e programmi trash che, anziché diffondere cultura, hanno privato gli italiani della creatività di cui erano dotati. La sua umanità ci fa dimenticare le oggettive, il bunga bunga, la nipote di Mubarak e tutto il resto. Ora la maggioranza dovrà sostituire l’ideologia con qualcosa che somigli alla moderatezza di Berlusconi.

Con tutto quello che succede in Italia e nel mondo le prime pagine dei quotidiani deprecano un bacio Lo ha dato Damiano, il cantante dei Maneskin a una ragazza che non è la fidanzata in discoteca, dove, più che baciarsi, i frequentatori cercano droga e sesso svelto, Nella falsa ricerca di moralità e perbenismo, il fedifrago ammette la trasgressione ma sostiene che il rapporto con la sua ragazza stava per finire o era appena finito. Accanto all’ultima notizia a luci rosse c’è l’allagamento della valle del Dnipro per l’attentato terroristico alla diga e le minacce di guerra nucleare. E c’è chi si sorprende che gli italiani leggano di meno.