Influenza aviaria, il Brasile dichiara l’emergenza nazionale per 180 giorni

Il Brasile ha dichiarato l’emergenza sanitaria e veterinaria per 180 giorni su tutto il territorio nazionale a causa del rilevamento del virus dell’influenza aviaria H5N1 in alcuni uccelli selvatici: lo stabilisce un’ordinanza del ministero dell’Agricoltura. Nel Paese sono stati rilevati finora cinque casi del sottotipo H5N1 in alcuni esemplari della specie Thalasseus acuflavidus, noti come ‘Trinta-re’ is-de-bando’ (beccapesci), di cui quattro nello Stato di Espírito Santo e uno in quello di Rio de Janeiro. L’Associazione brasiliana delle proteine; animali (Abpa) ha affermato che la misura adottata dal ministero era già “prevista e ampiamente discussa” con il settore produttivo. Si indaga intanto sul primo caso di H5N1 segnalato il 17 maggio in un 61enne a Espírito Santo.