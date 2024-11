Influenza: ha già messo a letto 1,3 mln di italiani, 373mila in 7 giorni

Sono stati 373mila i casi di sindrome simile influenzale in Italia nell’ultima settimana, dal 4 al 10 novembre. La curva è in salita e l’entrata in azione di virus dell’ influenza e patogeni simili ha messo a letto finora 1.365.000 italiani da quando è cominciata la sorveglianza del sistema integrato RespiVirNet, come segnala il primo bollettino epidemiologico pubblicato online dall’Istituto superiore di sanità (Iss). L’incidenza, nella 45esima settimana del 2024, risulta essere in lieve aumento a 6,3 casi per mille assistiti, rispetto ai 5,2 della settimana precedente. Un andamento che pare al momento sovrapponibile a quello osservato nella scorsa stagione (nella settimana 45 del 2023 era 6,4). L’incidenza più alta si rileva al momento in Campania (quasi 12,3), seguita dalla Lombardia (7,8), e la più bassa in Molise (1,8) ea seguire in Valle d’Aosta (2,78) . La provincia autonoma di Bolzano, la Basilicata e la Calabria non hanno ancora attivato la sorveglianza RespiVirNet e in alcune regioni l’incidenza osservata è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati, puntualizza l’ Iss. Nella settimana considerata, sono stati 1.109 i medici sentinella che hanno inviato dati. Il primo rapporto virologico, che invece guarda ai virus circolanti, verrà pubblicato il prossimo venerdì, informa infine l’Iss.