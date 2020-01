Influenza, la Campania tra le regioni più colpite d’Italia

L`epidemia influenzale che non ha fatto sconti, nell`ultimo mese dell`anno appena trascorso, colpendo soprattutto i bambini e più di tutti i bambini sotto i cinque anni: “Dieci bimbi su 1000 ammalati”, ricorda Antonio D`Avino, vicepresidente della Federazione italiana medici pediatri, Fimp. E attraverso il sistema di sorveglianza della sindrome influenzale Influnet, è emerso anche che la Campania è stata una delle regioni più colpite dal virus, che in questa tornata si è manifestato con febbre, tosse e dolori articolari e muscolari. “Negli studi dei pediatri di famiglia – sottolinea Antonio D`Avino, vicepresidente Fimp – sono aumentate enormemente le visite per influenza. Ad essere maggiormenti colpiti risultano proprio i bambini al di sotto dei cinque anni, e solo grazie alla chiusura delle scuole per le festività natalizie abbiamo registrato, nell`ultima settimana del 2019, un lieve calo dei casi influenzali”.