Informazione, l’agenzia Italpress sigla un accordo con il Governo serbo

ROMA (ITALPRESS) – L’Ufficio per la diplomazia pubblica e culturale del Governo della Repubblica di Serbia, e l’Italpress, una delle principali agenzie di stampa italiane, hanno siglato una partnership per promuovere la collaborazione attraverso lo scambio di notizie e contenuti multimediali nel settore della diplomazia pubblica e culturale, la promozione di attività, l’organizzazione di eventi e la collaborazione su progetti comuni.

L’accordo è stato firmato a Belgrado, nella sede del Governo Serbo, dal direttore dell’Office for Public and Cultural Diplomacy della Repubblica Serba, Arnaud Guyon e dal direttore e fondatore dell’Agenzia Italpress Gaspare Borsellino, alla presenza dell’Ambasciatore Italiano in Serbia Luca Gori e del presidente dell’Associazione dell’Amicizia tra Serbia ed Italia, Jovan Palalic.

Per l’Italpress si tratta di un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione. L’agenzia nata 36 anni fa a Palermo può contare oggi su redazioni e studi televisivi anche a Roma e Milano e su una presenza capillare nei principali paesi europei, nel bacino mediterraneo e negli Stati Uniti con corrispondenti e collaboratori a New York e Washington.

“Questo accordo è solo l’inizio di una nuova e proficua collaborazione con l’Italpress – ha affermato Guyon – ed è parte del progetto che vuole diffondere e migliorare l’immagine della Serbia all’estero”.

“Oggi per Italpress è un momento importante, sono emozionato e orgoglioso di questo accordo – ha detto Gaspare Borsellino -. L’Italpress è nata 36 anni fa in Sicilia, nel Sud dell’Italia, oggi è una realtà nazionale e da qualche anno anche internazionale. Lo scorso anno abbiamo aperto a Washington il primo ufficio di corrispondenza in America, e da qualche mese lavoriamo molto sul versante dei Paesi del Nord Africa e Medio Oriente. E oggi ci troviamo qui perchè vogliamo consolidare la nostra presenza nei Balcani e prevediamo che Belgrado possa diventare l’hub per tutta l’area balcanica. Sono convinto che con questo nuovo accordo possiamo continuare a crescere nell’informazione sia dall’Italia verso i Balcani e viceversa – ha aggiunto – per creare un ponte tra questi due Paesi”.



