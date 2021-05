Infortuni: Castaldo (M5S), ‘+11% morti sul lavoro, intervenire subito’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “È inaccettabile che una ragazza di 22 anni, madre di un bambino di 5 anni, perda la vita in un modo così tragico. Una vicenda indescrivibile, un dolore immenso per tutta la sua famiglia. Luana era una ragazza seria, una mamma e una sorella, una figlia, una lavoratrice impeccabile, e la sua vita è stata spezzata per sempre. Per la sicurezza sul lavoro si può e si deve fare di più”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo in quota M5S, Fabio Massimo Castaldo.