Infortuni sul lavoro, si riunisce oggi l’Osservatorio Napoli Città Sicura

“Dover constatare che la Campania, e Napoli occupano il triste primato sulle morti bianche, che bianche non sono, crea una grande amarezza: i decessi sul lavoro segnano, sempre e comunque, una sconfitta per il sistema Paese e per l’intera società civile”.

Così alla vigilia della prima riunione dell’Osservatorio Napoli Città Sicura, prevista per oggi alle 15,00 nell’Aula Consiliare di via Verdi, il Presidente delegato Domenico Palmieri.

“Nonostante l’impegno di enti, organismi e strutture preposte ai controlli, che lavorano spesso in difficoltà per carenza di organico, – ricorda Palmieri – il numero degli infortuni gravi e mortali resta intollerabilmente alto”. Per Palmieri “è necessaria una profonda crescita culturale, perché la sicurezza non è un obbligo burocratico, ma un valore etico e sociale che afferma il rispetto della vita e la dignità del lavoro”.

Per questo, sottolinea il presidente delegato di Napoli Città Sicura, l’Osservatorio nasce proprio con l’obiettivo di mettere in rete le competenze e le energie di tutti gli attori coinvolti nella filiera della sicurezza – INAIL, INL, INPS ASL, Regione, Enti datoriali, organizzazioni sindacali e associazioni del Terzo Settore – per analizzare contesto e criticità, proporre azioni correttive e contribuire alla diffusione di una vera cultura della prevenzione”.

“Non abbiamo la presunzione, né un mandato di legge, per intervenire in maniera diretta – ha concluso Palmieri – ma la volontà di fare la nostra parte, costruendo insieme una rete operativa e solidale che aiuti a ridurre concretamente i rischi c’è tutta. E lavoreremo affinché Napoli diventi un esempio di consapevolezza e responsabilità condivisa perché il diritto al lavoro è anche diritto alla dignità e alla difesa della vita umana”.