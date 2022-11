Infrastrutture a Napoli Orientale, confronto tra imprese, esperti e istituzioni nel segno di Est(ra)Moenia

“Ad Est la riqualificazione non può prescindere dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città metropolitana da promuovere in continuità con le progettualità già realizzate, attraverso interventi di potenziamento o di completamento per connettere ancora di più la zona che va da piazza Garibaldi fino all’aeroporto e verso i territori di San Giovanni, Barra, Ponticelli”. Così Ambrogio Prezioso, presidente Est(ra)Moenia, sintetizza i temi del convegno “Infrastrutture, mobilità e logistica per lo sviluppo dell’area orientale di Napoli”, in programma lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 10 all’Aula Magna della Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Corso Protopisani 70 – San Giovanni a Teduccio). Aprono l’evento il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il rettore della Federico II Matteo Lorito e Angelo Lancellotti, presidente Ance Napoli.

“Focus del convegno – continua Prezioso – numerosi progetti in attesa di realizzazione come l’hub trasportistico nella porta est a piazza Garibaldi e proposte atte a definire il passaggio e i collegamenti tra le stazioni del Centro Direzionale e l’Emiciclo di Poggioreale un parco lineare una sorta di low line che ridia dignità e respiro ad aree attualmente abbandonate, come quella di Caramanico; o altri collegamenti per collegare aree precluse al mare, come la Ex Corradini, dove il Comune di Napoli in accordo con la Regione Campania ha già in programma di restituire il lungomare ai cittadini”.

In programma interventi di Armando Cartenì, docente di Ingegneria dei Trasporti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Vittorio Marzano, docente di Ingegneria dei Trasporti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Umberto De Gregorio, presidente EAV; Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Ennio Cascetta, docente di Ingegneria dei Trasporti dell’Università Mercatorum; Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli; Bruno Discepolo, assessore Governo del Territorio ed Urbanistica della Regione Campania; gli architetti Giancarlo Scognamiglio, Marina Habetswallner ed Elvira Romano. Modera Raffaele Belli, esperto di Trasformazione Digitale delle Imprese.

IL PROGRAMMA

L’ASSOCIAZIONE

Est(ra)Moenia (www.estramoenia.it) è una associazione di imprenditori, operatori del terzo settore e dell’arte, professionisti, studiosi al servizio di progetti per lo sviluppo dell’area che unisce il centro antico di Napoli – da Porta Capuana – alla zona orientale e ai punti strategici di accesso alla città, come la stazione, il porto e l’aeroporto. Un acceleratore di idee e progetti che intrecciano tre dimensioni di intervento e indirizzo: Terzo Settore, Cultura, Rigenerazione urbana.