Infrastrutture digitali, da FEI e CDP Equity 200 milioni al PIMCO European Data Centre Opportunity Fund

Il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) e CDP Equity (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) destinano 200 milioni di euro al PIMCO European Data Centre Opportunity Fund per sostenere l’espansione delle infrastrutture digitali europee, con un’operazione che comprende anche il ricorso alle garanzie offerte dal programma europeo InvestEU.

In particolare, il FEI punta a sostenere il settore dei data centre proponendosi come investitore di riferimento del Fondo di PIMCO con un conferimento iniziale di 150 milioni di euro. All’iniziativa partecipa anche CDP Equity che, in linea con la sua missione di promuovere e sostenere lo sviluppo dei settori strategici dell’economia, ha sottoscritto un investimento pro-quota di 50 milioni. L’operazione si concretizza in un momento in cui la domanda di data center evidenzia una stabile tendenza al rialzo anche in scia agli obblighi di legge e dai progressi nel campo dell’intelligenza artificiale.

In dettaglio, l’European Data Centre Opportunity Fund è dedicato alla crescita e al consolidamento di nuovi data center nei mercati dell’UE a maggior tasso di crescita, tra cui Milano, Madrid, Berlino, Zurigo, Varsavia, Marsiglia e Atene. L’investimento è possibile anche grazie al sostegno del Programma InvestEU, che garantisce 86 milioni dell’investimento complessivo di FEI e CDP Equity. Il Programma InvestEU si propone di mobilitare investimenti a favore delle politiche prioritarie dell’Unione europea.

Scopo principale del Fondo sarà l’intensificazione degli sforzi dell’Europa nei campi della digitalizzazione e della sovranità dei dati, contribuendo ad aumentare la capacità di trasmissione di dati a bassa latenza e mettendo a disposizione di amministrazioni pubbliche, imprese e privati cittadini nell’intero territorio europeo le necessarie infrastrutture in ambito locale (o ne singoli paesi/mercati interessati).

“L’investimento testimonia il nostro impegno a favore della promozione di un solido ecosistema digitale in Europa“, ha dichiarato Marjut Falkstedt, Amministratrice unica del FEI. “Sostenendo lo sviluppo di data center non solo rispondiamo nell’immediato alla domanda di infrastrutture in questo ambito, ma gettiamo anche le basi per la crescita sostenibile e l’innovazione nell’economia digitale.”

Anche CDP Equity (Gruppo CDP), insieme al FEI, contribuisce attivamente agli obiettivi del Fondo, a conferma del comune impegno a rafforzare le infrastrutture digitali in Europa e in mercati strategici come quello italiano, in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2027 di Cassa Depositi e Prestiti.

“Il nostro investimento nel Fondo PIMCO European Data Centre Opportunity Fund riflette il forte impegno di CDP Equity a favore di una più rapida trasformazione digitale e del consolidamento delle infrastrutture strategiche tanto in Italia quanto a livello europeo. Sostenendo lo sviluppo di data center stiamo contribuendo a gettare le basi per un’economia digitale più competitiva, innovativa e resiliente, in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2025-2027 del Gruppo CDP”, ha affermato Francesco Mele, Amministratore delegato di CDP Equity.

Il PIMCO European Data Centre Opportunity Fund vuole contribuire in maniera decisiva a risolvere lo squilibrio tra domanda e offerta che caratterizza il mercato europeo dei data center. Il Fondo ha già realizzato i suoi primi tre investimenti in data center di Madrid, Atene e Milano.

Il team dedicato di PIMCO, composto da esperti di alto livello in materia di investimenti e dirigenti di data center, si avvarrà delle loro competenze per gestire efficacemente gli investimenti del Fondo con lo scopo di promuovere le pratiche in materia di efficienza energetica più all’avanguardia. Il Fondo si impegna a favore della sostenibilità e dell’adozione di prassi ecologiche nell’intero portfafoglio.