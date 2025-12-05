Infrastrutture ed eventi per il rilancio del Sud: al Napoli Racing Show arrivano anche le congratulazioni di Mattarella

“Dalle infrastrutture ai grandi eventi: ponti, treni, porti, strade e aeroporti per un Sud leader del Mediterraneo” è il titolo del convegno in programma domani, sabato 6 dicembre, alle ore 15,30 presso il Tennis Club Napoli, promosso nell’ambito del Napoli Racing Show. Lo sviluppo del Sud, attraverso infrastrutture strategiche e grandi eventi, è uno dei temi centrali che la manifestazione motoristica, che si svolgerà nel capoluogo partenopeo dal 6 all’8 dicembre, vuole portare all’attenzione nazionale. Il convegno rappresenta un appuntamento di alto spessore istituzionale ed economico, pensato per delineare il futuro del Mezzogiorno come piattaforma strategica per l’intero bacino del Mediterraneo. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, industriale e infrastrutturale, chiamati a confrontarsi sulle grandi opere necessarie per garantire al Sud crescita, competitività e capacità di attrarre eventi di rilevanza mondiale.

Il Napoli Racing Show punta a diventare una manifestazione motoristica di riferimento internazionale, e il crescente interesse è stato sottolineato dalla telefonata arrivata questa mattina dal Quirinale, con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto far pervenire agli organizzatori le proprie congratulazioni e i migliori auguri per la riuscita dell’evento. “Ringraziamo il presidente Mattarella per le parole affettuose rivolte alla nostra manifestazione – dichiara Enzo Rivellini, presidente dell’ASD Napoli Racing Show – anche se non potrà essere presente fisicamente, per noi lo sarà idealmente. Questa telefonata ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora di più. Come gesto simbolico invieremo al Quirinale un giubbino da gara firmato Napoli Racing Show, così come faremo con tutte le autorità presenti”.

Il convegno sarà così strutturato: i saluti iniziali saranno affidati a Riccardo Villari, Presidente del Tennis Club Napoli, ed Enzo Rivellini, Presidente ASD Napoli Racing Show.

Seguiranno gli interventi di Eliseo Cuccaro, Presidente Autorità Portuale; Giosi Romano, Presidente Z.E.S.; Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali; Vito Cozzoli, Amministratore Delegato Autostrade dello Stato; Fernando De Maria, Direttore Operation Autostrade per l’Italia; Vincenzo Catone, Responsabile Nuove Opere Anas Campania; Augusto Raggi, Head of Macro Area Sud e Isole, Enel.

La moderazione sarà affidata all’ingegnere Giancarlo Bruno.

Le conclusioni saranno portate da Carlo Durigon, Sottosegretario di Stato; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; e Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, in collegamento video.