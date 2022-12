Infrastrutture, fonti Mit al Mezzogiorno: accelerazione per treni, metro e Av

È stato pubblicato da Rete Ferroviaria Italiana il bando per la progettazione e il completamento della metropolitana di Salerno, dal valore di oltre 185 milioni di euro, di cui 70 milioni finanziati con i fondi del PNRR. Lo riferiscono fonti del Mit.Si tratta in particolare della tratta Arechi – Pontecagnano che servirà un’area di grande interesse pubblico collegando i comuni dell’hinterland salernitano con l‘Università, il polo ospedaliero e l’aeroporto di Pontegnano. I lavori saranno ultimati, nelle previsioni, entro il 2026 e costituiranno un’opera di importanza strategica per il potenziamento dello scalo aeroportuale di Salerno – Costa d’Amalfi, con ovvie ricadute positive sul turismo e i collegamenti commerciali.Non è l’unica buona notizia su cui il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime “grande soddisfazione”.È atteso il via libera per il primo sub-lotto di 33 chilometri da Battipaglia a Romagnano, del valore di 2,7 miliardi, dell’alta velocità Salerno Reggio Calabria nel tratto che interesserà anche i collegamenti per la Basilicata. I 33 chilometri consentiranno di innestarsi sulla Taranto-Metaponto-Potenza- Salerno con benefici sulla rotta da e per Napoli e Roma. In totale, si parla di un’opera da circa 22 miliardi e che consentirà un rilancio dei trasporti nel Mezzogiorno, soprattutto nell’ottica di collegare Calabria e Sicilia con il Ponte.